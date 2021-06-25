25.06.2021 (07:30)

БпЛА «Орлан-10» на максимальных высотах выполняют задачи для обеспечения войск ВВО в Бурятии

Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» широко применяются в ходе проведения занятий по боевой подготовке и учениях с подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа, расположенного в Республике Бурятия.

БпЛА, оснащённые видеокамерами с углом обзора 360 градусов, производят полеты на высотах от 200 до 500 метров, в ходе совершения маршей экипажами танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.

В ходе проведения занятий при помощи полученных данных с БЛА проводится анализ действий подразделений, вносятся поправки, корректирование в применяемых военнослужащими тактических приемах, что позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать на процесс обучения личного состава и сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями и, тем самым, повысить качество проведения занятий.

В ходе проведения недавних практических занятий на полигоне Бурдуны, военнослужащие с применением комплексов с БпЛА отрабатывались задачи по ведению фото и видеосъёмки огневых позиций и объектов условного противника ночью, с помощью специальных камер, установленных на БпЛА.

Полёты БЛА выполнялись на максимальных высотах. Полученная информация о местоположении войск и объектов условного противника оперативно передавалась на командные пункты. Также специалисты отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в горно-лесистой местности.

Основной целью работы расчетов комплексов с БпЛА являлось уменьшение временных показателей передачи данных после обнаружения условного противника.

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