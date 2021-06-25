25.06.2021 (07:15)

В статическом и динамическом показе вооружения и военной техники в Уссурийске будет задействовано более 107 единиц техники

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет в августе на площадке десантирования на территории гарнизона Барановский в Приморском крае.

На протяжении всего форума посетителям продемонстрируют новейшие образцы гусеничной и колесной военной техники, стрелкового оружия российской военной базы и специальных средств, в том числе модернизированные танки Т-80, новейшие БТР-82АМ с усиленной броней, боевые машины пехоты.

МК РЭБ «Инфауна» создан для защиты любых видов военной техники и личного состава подразделений от минно-взрывных устройств с радио-взрывателем выявления и подавления средств оптической и радиосвязи.

«Армия-2021» проводится в целях инновационного развития оборонной промышленности России, внедрения передовых разработок и технологий в интересах Минобороны России, стимулирования деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице