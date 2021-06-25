25.06.2021 (07:00)

На главной площадке форума «Армия-2021» в Забайкалье гостям форума будет продемонстрирован ЗРК «Бук»

В рамках проведения международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» в Забайкальском крае на площадке масштабного мероприятия в городе Чита, военнослужащие соединения противовоздушной обороны общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) продемонстрируют самоходную огневую установку из состава современного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с четырьмя учебными ракетами.

Войсковой ЗРК «Бук» средней дальности, предназначен для защиты войск и объектов при расположении их на месте и в ходе наступательных (оборонительных) действий от ударов аэродинамических объектов (самолётов, вертолётов и крылатых ракет).

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.



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