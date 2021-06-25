25.06.2021 (06:30)

Молодые лётчики штурмовиков Су-25 «Грач» ВВО отработали приемы сложного пилотирования в Забайкалье

Молодые лётчики штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, отработали элементы сложного пилотажа в ходе плановых учебно-тренировочных полётов.

Перед проведением полётов авиационная техника прошла техническое обслуживание и дозаправку силами специалистов наземных служб. Пилоты, в свою очередь, на земле провели тренировку предстоящих действий, согласно полётного задания.

Уже в воздухе, молодые лётчики выполнили задачи по совершенствованию элементов сложного пилотажа с большими углами наклона, а также боевые развороты. Помимо этого, отрабатывались взлёт и посадка, в том числе в режиме радиомолчания, а также маневрирование в составе боевых пар.

Специальные упражнения пилоты выполняли как на сверхмалых высотах, так и на высотах до 5 тысяч метров. Всего было выполнено порядка 20 самолётовылетов.

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