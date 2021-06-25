25.06.2021 (02:45)

Курсанты ДВОКУ возводят защитные дамбы на набережной реки Амур города Благовещенска для защиты от паводка

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища оказывают помощь в возведении защитной дамбы вдоль набережной рек Амур и Зея. Сооружения возводятся для предупреждения подтопления города Благовещенска Амурской области от паводковых вод.

Для минимизации последствий паводка по обращению администрации города руководством училища было принято решение о привлечении курсантов училища для возведения защитных сооружений. Курсанты заполняют мешки глиняно-песчаной смесью, после чего укладывают их на край набережной в несколько слоев.

Всего планируется усилить около 6 километров набережной на участках вероятного подтопления и уложить около 20 тысяч мешков. На сегодняшний день уже уложено около 7 тысяч мешков, построена дамба длиной около двух километров.

К выполнению работ привлечено около 300 военнослужащих училища и свыше 10 единиц техники.

Военнослужащие Дальневосточного высшего общевойскового командного училища принимали активное участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий наводнений в регионе в 2013 и 2019 годах.

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