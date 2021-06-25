25.06.2021 (03:45)
На Камчатке стартовал северный завоз на отдаленные посты и маяки ТОФ
В ходе стартовавшего северного завоза все отдаленные посты и маяки района гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке России будут полностью обеспечены топливом и продовольствием.
Гидрографическое судно «ГС-198» уже вышло в море для выполнения задач, в том числе по доставке материальных средств на посты в районе островов Курильской гряды и восточного побережья Камчатки. В 20 отдалённых подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, в том числе на остров Врангеля и мыс Шмидта, будут доставлены более полутора тысяч тонн горюче-смазочных материалов, а также дрова и уголь.
До окончания навигации суда РГС ОКВС доставят и другие материально-технические средства: медикаменты, вещевое, специальное имущество и оборудование.