25.06.2021 (05:30)

Минобороны России развернет полевой многопрофильный мобильный госпиталь в Тульской области в целях оказания помощи в лечении больных COVID-19

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу по обращению губернатора Тульской области в регион перебрасывается полевой мобильный многопрофильный госпиталь Западного военного округа (ЗВО) для оказания помощи в лечении больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

К выполнению задачи привлечены специалисты полевого мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа на 100 койко-мест, дислоцированного в Московской области.

В настоящее время военные медики совершают марш на штатной технике протяженностью более 300 километров из подмосковного Алабино в город Тула.

В составе медицинского подразделения ЗВО – 133 медицинских работника, врачи-инфекционисты, реаниматологи и 34 единицы специальной военной техники с самым современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, аппаратами УЗИ и рентгенографии, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

По завершению марша полевой мобильный многопрофильный госпиталь ЗВО будет в кратчайшие сроки развернут в назначенном районе Тульской области. Военные медики незамедлительно приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению.

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