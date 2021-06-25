25.06.2021 (05:15)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность восстановительных работ инфраструктуры в Нагорном Карабахе

В Мардакертском районе при обеспечении безопасности российских миротворцев ведутся работы по восстановлению вышек сотовой связи.

«Новая вышка дает нам возможность обеспечить сотовой связью и интернетом три населенные пункта. Нашу безопасность обеспечивают миротворческие силы Российской Федерации» - сказал представитель строительной организации Давид Арустамян.

Помимо вышек сотовой связи, будет установлено оборудование для создания беспроводной широкополосной сети, которая позволит повысить мобильность, скорость обмена информацией и улучшить коммуникацию.

За время боевых действий на территории Нагорного Карабаха часть вышек были повреждены, из-за этого во многих населенных пунктах сотовая связь отсутствовала и до сих пор остается нестабильной.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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