24.06.2021 (23:00)

Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков наградил победителей «Гонки Чемпионов» в ходе проведения отборочного Всеармейского этапа Международного кинологического конкурса «Верный друг»

Кинологи из 11 мужских и 7 женских команд, представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, органы управления Минобороны России, со своими служебными собаками показали свое мастерство в преодолении барьеров и лестниц, полос инженерных заграждений, перепрыгивая через окопы и траншеи, преодолевали участок трассы, имитирующий пятиметровый переход через инженерное препятствие. Вожатые служебных собак показывали слаженность работы со своим питомцем и меткость в броске учебной ручной гранаты РГД-5 в мишень.

Генерал-полковник Сергей Истраков поздравил участников и вручил военнослужащим кубки победителей «Гонки чемпионов», которая прошла по правилам «Дог-биатлона» среди представителей команд с самым высоким балом по результатам первого этапа конкурса.

Лучшим среди мужских сборных стал представитель команды Управления службы войск и безопасности военной службы МО РФ сержант Алексей Курилов. Среди военнослужащих-женщин победу одержала младший сержант Юлия Полянцева из команды Восточного военного округа.

В завершении своего посещения генерал-полковник Сергей Истраков посетил племенной питомник служебных собак «Красная звезда», где состоялся показ пород служебных собак, используемых в Вооруженных Силах Российской Федерации и посадил дерево на «Аллее дружбы» участников кинологического конкурса.

Всего за право называться лучшими кинологами соревнуются более 90 кинологических расчетов. На конкурсе служебные собаки представлены тремя основными породами, - это немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка и бельгийская овчарка малинуа.

Российскую команду на международном этапе, который пройдет в августе в Алжирской Народной Демократической Республике, представит сборная команда, сформированная по результатам Всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг».

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