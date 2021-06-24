24.06.2021 (22:45)

Сапёры Международного противоминного центра ВС РФ проводят работы по очистке оборонительных сооружений в районе «Линии Маннергейма» в Ленинградской области от ВОП

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации проводят работы по поиску и очистке от взрывоопасных предметов и благоустройству комплекса оборонительных сооружений на участке «Линии Маннергейма» в Ленинградской области.

В рамках экспедиции военнослужащим инженерных войск предстоит очистить от взрывоопасных предметов около 3 км будущих туристических троп и прилегающих к фортификационным сооружениям территорий. Кроме того, специалисты инженерных войск проведут работы по благоустройству ДОТов и возведению на маршрутах деревянных мостов через эскарпы.

При проведении очистки местности от взрывоопасных предметов специалисты МПЦ ВС РФ применяют современные средства поиска – селективный миноискатель ППО-2И, индукционный миноискатель ИМП-3, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлоискатель МГ-1И.



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