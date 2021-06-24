24.06.2021 (22:30)

100-я ВАИ приняла участие в тактико-специальном учении

В соответствии с планом боевой подготовки под руководством начальника Военной автомобильной инспекции Министерства обороны Российской Федерации, было проведено тактико-специальное учение

с 100-й военной автомобильной инспекцией (территориальной, г. Москва).

В ходе учения были отработаны вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, планирования применения сил и средств инспекции,

а также отработаны практические действия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Московского территориального гарнизона в условиях кризисной обстановки.

При розыгрыше действий, личным составом отработан ряд нормативов, в том числе по технической подготовке, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, а также по преодолению зараженного участка местности в ходе сопровождения воинской колонны и отражения нападения на нее.

Стоит отметить, что одновременно с отработкой вопросов учения, инспекция продолжала выполнять задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, возложенные на нее в мирное время. Командование инспекцией постоянно уточняло принятое решение, изменяло маршруты движения сопровождаемых воинских колонн, перемещало контрольные посты ДПС ВАИ в зависимости от сложившейся обстановки.

По итогам тактико-специального учения личный состав 100-й ВАИ был высоко оценен руководством Главного управления военной полиции.

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