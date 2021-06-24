24.06.2021 (22:15)

Презентация Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» была представлена на площадке Московской конференции по международной безопасности «MCIS-2021»

Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации организует информирование о форуме в рамках Конференции «MCIS» седьмой год подряд.

В этом году для иностранных гостей представлены более семисот рекламно-информационных буклетов о мероприятиях Форума на шести языках мира: русском, английском, испанском, французском, арабском и португальском.

Для работы на конференции заявлены представители более 50 делегаций высокого уровня, возглавляемых министрами обороны (заместителями), начальниками генеральных штабов иностранных государств, а также представителей международных организаций. В частности, в конференции участвуют представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Лиги арабских государств, Организации договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Международного комитета Красного Креста. Общее количество гостей в составе военных делегаций превышает 400 человек.

Кроме того, для участников конференции была организована ознакомительная поездка в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» и Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» пройдет в период с 22 по 28 августа 2021 года. Мероприятия форума пройдут на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино, аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

На протяжении шести лет форум «АРМИЯ» подтверждает свой статус одной из ведущих выставок вооружения и техники, о чем свидетельствуют его стабильно высокие показатели по международному представительству, количеству предприятий и организаций-экспонентов, представленных экспонатов, числу мероприятий деловой программы и многим другим критериям.

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