24.06.2021 (13:55)

Экипажи боевых вертолетов Балтийского флота в рамках учения нанесли ракетный удар по аэродрому условного противника

Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота нанесли ракетный удар по мишеням на авиационном полигоне в Калининградской области в рамках проведения планового летного тактического учения (ЛТУ).

Экипажи морской авиации при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения уничтожили цели, имитирующие колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника.

Экипажи вертолетов поразили свыше 20 различных целей, выполнив пуски неуправляемых авиационных ракет и используя 30-мм авиационные пушки. При этом было израсходовано более 50 ракет и около 1000 снарядов.

При выполнении задачи летчики действовали на предельно малой высоте с использованием сложного рельефа местности.

В плановом учении принимают участие более 20 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота. В рамках ЛТУ экипажи производят поиск подводных лодок с использованием опускаемых гидроакустических станций, пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения вертолетов, сбрасывают торпеды и бомбы весом от 100 до 500 кг, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным "противником" средств радиоэлектронного подавления.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в ночное время.

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