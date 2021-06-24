24.06.2021 (21:45)

Главком ВМФ России принял участие в торжественном открытии Х Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов принял участие в торжественном открытии X Международного военно-морского салона МВМС-2021 в Санкт-Петербурге.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, а также заместитель директора Федеральной Службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич, вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Владимир Королёв.

Как сказано в слове Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, которое было озвучено для СМИ накануне открытия Салона, - «Юбилейный десятый Международный военно-морской салон, который традиционно проводится в исторической столице российского военно-морского флота - Санкт-Петербурге. Важной особенностью Салона является то, что он проводится в преддверии Главного Военно-Морского Парада. Традиционно Военно-Морской Флот демонстрирует на Салоне современные корабли и суда, которые успешно решают поставленные задачи в различных районах мирового океана. В рамках нынешнего форума у причалов Морского фасада представлены надводные корабли, подводные лодки, катера и суда из состава Военно-Морского Флота и Пограничной службы ФСБ России, а также береговые ракетные комплексы и береговой комплекс разведки. На салоне вы увидите первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов», предназначенный для решения задач во всех сферах боевого применения - на воде, в воздухе и под водой, в различных широтах Мирового океана. Корабль оснащен комплексом «Калибр», способным эффективно решать ударные задачи поражения как наземных, так и надводных целей, системой противовоздушной обороны, комплексами поиска и борьбы с подводными лодками. Средства автоматизации и связи, которыми оснащен этот корабль, позволяют ему быть ядром межвидовой группировки в любом районе мирового океана. Высокую эффективность технических решений, реализованных в кораблях этого проекта, а также высокий уровень подготовки личного состава демонстрируют корабли Военно-морского флота, выполняющие специальные задачи в дальней морской зоне.

Новейшими кораблями ВМФ, которые увидят участники Салона, являются дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Санкт-Петербург» и проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», малые ракетные корабли проекта 21631 «Зеленый дол» и проекта 22800 «Одинцово», оснащенные ударным комплексом «Калибр». МРК типа «Зеленый дол» активно эксплуатируются в Военно-Морском Флоте, они неоднократно доказывали свою высокую эффективность входе специальной операции в Сирийской Арабской Республике, действуя как в Каспийском, так и в Средиземном море.

Говоря о дальнейшем развитии ВМФ России, отмечу, что основу группировки морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки стратегического назначения проекта «Борей» и «Борей-А» , а главный ударный потенциал сил общего назначения будут формировать многоцелевые подводные крейсера проектов «Ясень» и «Ясень-М», а также модернизируемые подводные лодки существующих проектов из состава ВМФ.

Будут продолжены работы по созданию неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой, а также серийное строительство дизель-электрических подводных лодок. В настоящее время для Тихоокеанского флота ведется строительство серии дизель-электрических подводных ломок проекта 636.3, продолжается строительство неатомных подводные лодок типа «Лада».

В части развития надводных сил ВМФ будет продолжено создание усовершенствованных кораблей классов «фрегат» и «корвет», учитывающих опыт эксплуатации же сданных флоту головных и серийных кораблей. Кроме того,

Вся деятельность Главного командования ВМФ направлена на дальнейшее создание и развитие качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям Военно-Морского Флота, способного совместно с другими видами и родами войск Вооружённых Сил Российской Федерации обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание, и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане. Уверен, что сомнений в статусе Военно-Морского Флота не должно возникнуть ни у кого. ВМФ России был, есть и будет океанским, способным выполнять задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана.

В результате тесного взаимодействия Министерства обороны Российской Федерации, Главного командования и научнo-исследовательских организаций Военно-Морского Флота, научных и проектных организаций, судостроительных и судоремонтных предприятий постоянно повышается оснащенность и готовность флота, возрастают его возможности по решению задач в морской и дальней океанской зонах. Надежность наших кораблей и вооружения неоднократно подтверждена в ходе военно-морских учений, как на межфлотском, так и на межвидовом уровне, а также в ходе международных военно-морских учений».

В ходе первых дней работы Салона, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов осмотрел технику и вооружении на площадках павильонов и пообщался с разработчиками и производителями.

Губернатор Александр Беглов сообщил на церемонии открытия X Международного военно-морского салона: «Петербург — крупнейший центр судостроения. Здесь зарождался военно-морской флот России. Сегодня в городе работают более 40 судостроительных предприятий», - сказал губернатор. Он подчеркнул, что в прошлом году отрасль показала высокий рост - почти 12 %, более чем в 2 раза вырос объем экспорта судов и плавсредств. Было заложено 11 кораблей и судов, 11 спущено на воду. Сейчас на петербургских верфях строится более 50 военных кораблей и гражданских судов. Все они будут переданы заказчикам до 2025 года.

Глава города поблагодарил Правительство России, Министерство промышленности и торговли РФ и командование Военно-Морского флота за поддержку петербургского судостроения.

«Наши предприятия полностью обеспечены оборонными и гражданскими заказами. Вместе мы работаем над тем, чтобы повысить эффективность отрасли. Создаем новые технологии и материалы, системы управления и навигации для освоения Арктики и Северного морского пути», - сказал губернатор. Александр Беглов осмотрел выставочную экспозицию салона. На ней представлены образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных компаний. Всего на выставке размещены экспозиции более 270 участников салона, в том числе 16 — зарубежных.

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