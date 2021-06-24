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24.06.2021 (21:30)

Преодоление водной преграды на боевых машинах отработали Псковские десантники в ходе завершившегося тактического учения

В ходе завершившегося тактического учения с парашютно-десантными подразделениями гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения экипажи боевых машин десанта БМД-2КА-У, бронетранспортёров десантных БТР-Д и самоходно-артиллерийских орудий 2С-9 «Нона» успешно форсировали водную преграду на полигоне «Струги Красные».

Преодоление водной преграды является одним из самых сложных препятствий для боевых машин, так как погружение сопряжено с преодолением серьёзного психологического барьера вследствие большой осадки боевых машин.

В рамках учения было отработано вождение боевых машин на плаву, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, заход на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение, как на суше, так и на воде.

 Кроме того, в рамках этапа учения, личный состав подразделений отработал тактические действия при форсировании водной преграды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения , Внезапная проверка боеготовности ВДВ
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