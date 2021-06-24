24.06.2021 (21:15)

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» вышел в море для выполнения учебно-боевых задач

Эскадренный миноносец Северного флота «Адмирал Ушаков» завершил цикл базовой подготовки и вышел из основного пункта базирования – Североморска – в Баренцево море для выполнения задач в соответствии с планом боевой подготовки.

В Кольском заливе корабль осуществил проход по условно заминированной акватории в обеспечении базовых тральщиков соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море эсминец отработал маневрирование и проверку технических средств связи, навигации и радиолокационного вооружения.

Во время якорной стоянки экипаж отработал практическое гранатометание в рамках учения по противоподводно-диверсионной обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Выход эсминца в море продлится несколько дней. За это время экипаж проведёт ряд частных учений по радиационной, химической и биологической защите, маскировке, радиоэлектронной борьбе а также выполнит артиллерийские стрельбы по морской и береговой цели.

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» входит в состав самого крупного надводного соединения ВМФ России – дивизии ракетных кораблей, наряду с флагманом Северного флота – тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» и новыми фрегатами «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Эскадренный миноносец имеет мощное артиллерийское вооружение – две спаренные 130-мм артиллерийские установки, а также комплексы противокорабельного и зенитного ракетного оружия.



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