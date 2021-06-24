24.06.2021 (21:00)

Железнодорожный состав акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» встретили в Казани более 18 тыс. человек

Сегодня в Казани более 18 тыс. человек посетили железнодорожный состав с тематической акцией Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». Эшелон останавливался на железнодорожном вокзале столицы Татарстана на четыре часа.

Среди посетителей акции были военный комиссар региона генерал-майор Сергей Погодин, заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, руководитель регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин, представители администрации города, военнослужащие Казанского гарнизона, ветераны и юнармейцы.

Участники акции и жители Казани осмотрели экспозиции поезда, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии коронавирусной инфекции. Посетители ознакомились с образцами новейшей техники Вооружённых Сил РФ и трофеями из Сирийской Арабской Республики.

Для участников акции был проведен праздничный концерт. Всех желающих накормили солдатской кашей из полевых кухонь и напоили горячим чаем.

На привокзальной площади был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать о социальных льготах, денежном и вещевом обеспечении военнослужащих и заключить контракт. Пункт посетило более 500 человек.

Агитационно-пропагандистская акция с использованием агитационного поезда нацелена на сплочение общества через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и Вооруженных Сил Российской Федерации.

Железнодорожный состав следует через всю страну с остановками в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот». Воинский эшелон состоит из 17 вагонов, из которых ряд вагонов отведен под тематические экспозиции.



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