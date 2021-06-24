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24.06.2021 (18:25)

Экипажи самолетов Ил-76МД в рамках учения ВТА совершили перелет на оперативный аэродром в Рязанской области

Более 10 экипажей самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) выполнили перебазирование на оперативный аэродром в Рязанской области в ходе полкового летно-тактического учения.

В мероприятии боевой подготовки задействованы самолеты Ил-76МД. Перелет осуществлялся из пункта постоянного базирования в Тверской области.

Во время перебазирования экипажи отработали полет боевыми порядками на расстоянии 2–3 км между группами. В полетах приняли участие молодые экипажи.

В ходе лётно-тактического учения экипажам ВТА предстоит выполнить практическое десантирование военнослужащих ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Учения
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