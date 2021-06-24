24.06.2021 (20:45)

На Якорной площади Кронштадта состоялся выпуск воспитанников Кронштадтского морского кадетского военного корпуса

Сегодня на Якорной площади Кронштадта состоялась торжественная церемония 22-го выпуска воспитанников Кронштадтского морского кадетского военного корпуса (КВК). 60 выпускникам, из которых двое окончили с золотой медалью, были вручены аттестаты об образовании и специальные знаки об окончании учебного заведения.

В церемонии приняли участие заместитель начальника Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» контр-адмирал Сергей Рачук, начальник Кронштадтского морского КВК капитан 1 ранга Николай Довбешко и заместитель главы администрации Кронштадтского района Максим Петров.

После вручения выпускникам аттестатов, в завершение торжеств, состоялся ритуал прощания кадет-выпускников со Знаменем корпуса.

Справочно:

Созданный в 1995 году Кронштадтский морской КВК является первым учебным заведением подобного типа в новейшей истории России. За более чем 20 лет существования корпус стал одним из лидеров в подготовке будущих моряков и патриотов Родины.

Кронштадтский морской КВК расположен в четырех военных городках в Кронштадте общей площадью 8,32 га. Учебно-материальная база соответствует всем требованиям, предъявляемым к общеобразовательному учреждению. Созданы условия для проживания и всестороннего обеспечения воспитанников, проведения учебно-воспитательной работы.

Кронштадтский морской КВК оснащен самым современным учебным оборудованием. В корпусе создана возможность применения в полном объеме инновационных технологий (в том числе интернет-технологий).

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