Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.06.2021 (20:45)

На Якорной площади Кронштадта состоялся выпуск воспитанников Кронштадтского морского кадетского военного корпуса

Сегодня на Якорной площади Кронштадта состоялась торжественная церемония 22-го выпуска воспитанников Кронштадтского морского кадетского военного корпуса (КВК). 60 выпускникам, из которых двое окончили с золотой медалью, были вручены аттестаты об образовании и специальные знаки об окончании учебного заведения.

В церемонии приняли участие заместитель начальника Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» контр-адмирал Сергей Рачук, начальник Кронштадтского морского КВК капитан 1 ранга Николай Довбешко и заместитель главы администрации Кронштадтского района Максим Петров.

После вручения выпускникам аттестатов, в завершение торжеств, состоялся ритуал прощания кадет-выпускников со Знаменем корпуса.

Справочно:

Созданный в 1995 году Кронштадтский морской КВК является первым учебным заведением подобного типа в новейшей истории России. За более чем 20 лет существования корпус стал одним из лидеров в подготовке будущих моряков и патриотов Родины.

Кронштадтский морской КВК расположен в четырех военных городках в Кронштадте общей площадью 8,32 га. Учебно-материальная база соответствует всем требованиям, предъявляемым к общеобразовательному учреждению. Созданы условия для проживания и всестороннего обеспечения воспитанников, проведения учебно-воспитательной работы.

Кронштадтский морской КВК оснащен самым современным учебным оборудованием. В корпусе создана возможность применения в полном объеме инновационных технологий (в том числе интернет-технологий).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Кронштадтские кадеты прошли шлюпочную практику на базе Черноморского высшего военно-морского училища
В честь празднования Дня России более 150 суворовцев и кадетов в трех городах совершили свои первые прыжки с парашютом
Продолжается учебный поход воспитанников Владивостокского филиала НВМУ на боевом корабле Тихоокеанского флота
В Тамбовской области прошел IX Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова

Метки:
Кадетский корпус , Среднее образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false