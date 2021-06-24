24.06.2021 (20:15)

В день 60-летия первого полета вертолёта Ми-8 лётчики ЗВО отработали взлет по-самолётному

В Псковской области лётчики бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) провели учебно-тренировочные полёты.

В ходе занятий экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 отработали взлет по-самолётному, когда расчёт скорости производится таким образом, чтобы на высоте 25–50 м после отрыва она была около 120 км/ч.

Подобный тип взлета применяется в том случае, когда вертолет на взлетном режиме работы двигателей может висеть на высоте не менее 1 м над землей.

Справочно:

24 июня 1961 года вертолет Ми-8 совершил свой первый полёт. Это самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире, входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. Максимальная взлетная масса вертолета составляет 13 тыс. кг, практический потолок — 5 тыс. м, максимальная скорость — 250 км/ч, дальность полёта без дозаправки — до 950 км.



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