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24.06.2021 (20:30)

Под Хабаровском стартовал третий этап всеармейского конкурса «Аварийный район»

В первый день «Победного рывка», заключительного этапа конкурса, в забегах участвовали команды Тихоокеанского флота, 12 Главного управления Минобороны России (г. Брянск), Ракетных войск стратегического назначения и МЧС России.

Соревнования аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» стартовали в хабаровском соединении 12 Главного управления Минобороны России 19 июня. Прошедшие этапы – «Специальная полоса» и «Эстафета». Наименьшее время на прохождение препятствий затратили команды 12 Главного управления (г. Хабаровск), госкорпорации «Росатом» и Северного флота.

Дистанция финального этапа соревнований протяжённостью более 10 км включает в себя такие элементы, как разрушенный мост, брод, горящее сооружение, завалы, канатная лестница, а также зона погрузки автомобилей на железнодорожную платформу и стрельбище.

«Победный рывок» – это командный этап. Для его прохождения важна сплоченность коллектива и умение правильно распределить нагрузку и задачи.

По итогу прохождения трех этапов 26 июня определится победитель соревнований, который представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе конкурса АрМИ-2021, который пройдет в столице Социалистической Республики Вьетнам – в городе Ханой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , АрМИ , Аварийный район
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