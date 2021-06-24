24.06.2021 (20:15)

Вертолёт армейской авиации Западного военного округа задействован в тушении природного пожара в Тверской области

В Тверской области вертолёт Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа принял участие в тушении горящей лесной подстилки в районе населенного пункта Хотилово (Бологовский район).

Для ликвидации пожара экипаж вертолёта с водосливным устройством на внешней подвеске совершил перелет с аэродрома Пушкин (Санкт-Петербург) на аэродром истребительного авиаполка, преодолев более 300 км.

Всего было совершено 20 сбросов воды общей массой более 50 тонн. В данный момент вертолёт находится в готовности к повторному вылету.

22 июня в Бологовском районе Тверской области в связи с аномальной жарой произошло возгорание лесной подстилки на большой площади.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице