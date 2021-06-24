24.06.2021 (20:15)
Вертолёт армейской авиации Западного военного округа задействован в тушении природного пожара в Тверской области
В Тверской области вертолёт Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа принял участие в тушении горящей лесной подстилки в районе населенного пункта Хотилово (Бологовский район).
Для ликвидации пожара экипаж вертолёта с водосливным устройством на внешней подвеске совершил перелет с аэродрома Пушкин (Санкт-Петербург) на аэродром истребительного авиаполка, преодолев более 300 км.
Всего было совершено 20 сбросов воды общей массой более 50 тонн. В данный момент вертолёт находится в готовности к повторному вылету.
22 июня в Бологовском районе Тверской области в связи с аномальной жарой произошло возгорание лесной подстилки на большой площади.
Новости по теме:
В Воронежской области танкисты общевойсковой армии ЗВО выполнили стрельбы по динамическим мишенями в рамках подготовки к учению «Запад-2021»
В Подмосковье связисты танкового объединения ЗВО были подняты по учебной тревоге в рамках подготовки к стратегическому учению «Запад–2021»
Вертолетчики Балтийского флота в рамках планового учения отработали поиск, и уничтожение подводной лодки условного противника
Метки:
Армейская авиация , Западный военный округ , ВВС , Чрезвычайная ситуация , Воздушно-космические силы (ВКС)