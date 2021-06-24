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24.06.2021 (19:55)

В Воронежской области танкисты общевойсковой армии ЗВО выполнили стрельбы по динамическим мишенями в рамках подготовки к учению «Запад-2021»

Фото Видео

Танкисты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках подготовки к масштабному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад–2021» выполнили стрельбы штатным снарядом на полигоне Погоново в Воронежской области.

В ходе стрельб экипажи танков Т-72Б3 отработали непрерывное наступление на войска «противника» в условиях общевойскового боя. Во время наступления танкисты максимально быстро проводили разведку и идентифицировали появляющиеся динамичные мишени, имитировавшее бронетехнику, и поражали их на дальности до 1,2 тыс. м.

Ключевой особенностью стало выполнение боевых стрельб на едином мишенном поле, что требовало от военнослужащих повышенной слаженности в выборе целей для поражения.

В рамках подготовки к стратегическому учению «Запад–2021» танкисты около месяца интенсивно тренируются в вождении боевых машин, точности стрельбы и выполнении сложных тактических элементов, в том числе в ночное время суток. Ежедневное время подготовки танкистов составляет около восьми часов в сутки.

Всего в стрельбах приняло участие свыше 150 танкистов общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Специальная подготовка
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