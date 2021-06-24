24.06.2021 (19:45)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО при помощи тактики «кочующих» миномётов обнаружили артиллерию условного противника

Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактическом учении по обнаружению артиллерии противника при помощи тактики «кочующих» миномётов.

По условиям учения военнослужащие были лишены возможности взаимодействовать с комплексами разведки и беспилотными летательными аппаратами, а подразделения противника обладали существенным численным превосходством.

Ввиду этого артиллеристы установили в кузов автомобиля КамАЗ миномёты 2С12 «Сани», подготовили маршрут для скрытного перемещения и 5 огневых точек. Затем они приступили к артобстрелу разными типами боеприпасов, вынуждая противника отвечать. Военнослужащие должны успевать сменять огневую позицию еще до того момента, когда собственный снаряд поразит мишени. После нескольких залпов они смогли с погрешностью в несколько метров определить дислокацию техники условного противника, после чего в дело вступили расчёты реактивных систем залпового огня «Град».

Всего в тактических учениях приняли участие свыше 150 артиллеристов общевойсковой армии ЗВО, задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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