24.06.2021 (19:45)
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО при помощи тактики «кочующих» миномётов обнаружили артиллерию условного противника
Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактическом учении по обнаружению артиллерии противника при помощи тактики «кочующих» миномётов.
По условиям учения военнослужащие были лишены возможности взаимодействовать с комплексами разведки и беспилотными летательными аппаратами, а подразделения противника обладали существенным численным превосходством.
Ввиду этого артиллеристы установили в кузов автомобиля КамАЗ миномёты 2С12 «Сани», подготовили маршрут для скрытного перемещения и 5 огневых точек. Затем они приступили к артобстрелу разными типами боеприпасов, вынуждая противника отвечать. Военнослужащие должны успевать сменять огневую позицию еще до того момента, когда собственный снаряд поразит мишени. После нескольких залпов они смогли с погрешностью в несколько метров определить дислокацию техники условного противника, после чего в дело вступили расчёты реактивных систем залпового огня «Град».
Всего в тактических учениях приняли участие свыше 150 артиллеристов общевойсковой армии ЗВО, задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.