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24.06.2021 (19:30)

В Подмосковье связисты танкового объединения ЗВО были подняты по учебной тревоге в рамках подготовки к стратегическому учению «Запад–2021»

В Московской области более 600 военнослужащих бригады управления гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) были подняты по учебной тревоге в рамках подготовки к совместному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад–2021».

При получении команды о приведении соединения в высшие степени боевой готовности личный состав организованно получил оружие, а техника была снята со временного хранения и введена в строй.

После выполнения действий боевой готовности техника выдвинулась в район развертывания узла связи для организации защищённых каналов связи.

На совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021» бригада управления будет обеспечивать связью на закрытых и открытых каналах все подразделения, которые примут участие в учении на площади более 1000 квадратных километров. Мощность технических средств бригады позволяет поймать собственный сигнал, обогнувший земной шар.

Всего в проверке боевой готовности приняло участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Все мероприятия боевой готовности прошли под руководством командира бригады управления гвардейской танковой армии ЗВО полковника Александра Горлова.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
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