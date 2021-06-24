24.06.2021 (19:15)

Вертолетчики Балтийского флота в рамках планового учения отработали поиск, и уничтожение подводной лодки условного противника

Экипажи корабельных противолодочных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота в рамках планового летно-тактического учения (ЛТУ) отработали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника в Балтийском море.

В качестве субмарины «противника» была задействована дизель-электрическая подводная лодка «Волхов», в настоящее время выполняющая задачи в море.

Полеты и практическое бомбометание совершались по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. В них было задействовано более 10 вертолетов Ка-27 и Ка-27М.

Накануне экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота в рамках ЛТУ нанесли ракетный удар по мишеням на авиационном полигоне в Калининградской области.

В плановом учении смешанного вертолётного полка авиасоединения морской авиации флота принимают участие более 20 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных Ка-27 и Ка-27ПС.

В рамках ЛТУ экипажи производят поиск подводных лодок условного противника с применением опускаемых гидроакустических станций, выполняют пуски неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения вертолетов, сбрасывают торпеды и бомбы весом от 100 до 500 кг, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения «противником» средств радиоэлектронного подавления.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняют как в дневное, так и в ночное время.

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