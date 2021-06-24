24.06.2021 (19:00)

В Балтийске прошла тренировка по противодействию диверсионным силам противника

Военнослужащие подразделения подводных диверсионных сил и средств Балтийского флота провели плановое учение, в ходе которого отработали водолазные спуски.

По замыслу учения подразделение, получив сигнал об угрозе использования противником двух подводных диверсионных групп, выдвинулось в указанный район для осуществления контроля за водной поверхностью и подводной средой.

При помощи технических средств личный состав осуществил под водой поиск боевых пловцов первой группы условного противника и из ручных противодиверсионных гранатометных комплексов провел профилактическое гранатометание. Вторая группа диверсантов была условно уничтожена с применением подводного стрелкового оружия, после чего боевые пловцы произвели осмотр района на наличие установленных минно-взрывных устройств.

В эпизоде, который был разыгран во внутренней гавани Балтийска, военнослужащие отразили атаку диверсионной группы условного противника на быстроходной лодке. Боевикам не дали провести атаку на корабли и суда находящиеся в местах базирования. В ходе учения они были перехвачены группой антитеррора и уничтожены.

В мероприятии было задействовано около 20 военнослужащих, а также рейдовый водолазный катер и быстроходные лодки.

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