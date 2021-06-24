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24.06.2021 (18:45)

В горах Западного Тянь-Шаня военнослужащие ЦВО и Узбекистана устроили засаду на высоте 2 тыс. метров

В Узбекистане военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) совершили восхождение на вершину Большой Чимган высотой более 2 тыс. метров.

Восхождение проводилось под руководством узбекистанских инструкторов по горной подготовке из Учебного центра «Урочище Чимган». В ходе подъема российские группы специального назначения провели розыгрыш эпизода по организации засад и налетов на базовый лагерь условных боевиков, выполнили боевые стрельбы, а также нормативы по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненого с горного массива.

От российской стороны в совместном учении задействованы две группы бригады специального назначения ЦВО, дислоцированной в Самарской области.

Мероприятие проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до конца месяца. Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в летний период обучения пройдет девять совместных международных учений на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение «Мирная миссия-2021».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Специальная подготовка , Спецназ , Боевая подготовка
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