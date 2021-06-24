24.06.2021 (18:30)

Самарскому военному музею передали капсулу с землёй из Брестской крепости

В Самаре в военно-историческом музее Центрального военного округа (ЦВО) состоялась торжественная передача капсулы с землей из Брестской крепости. На свидетельстве, подтверждающем, что эта священная земля взята с мест ожесточенных боев и бессмертных подвигов, написано стихотворение:

«Здесь в камнях и ныне

Гудит канонада,

И кровь проступает

Росой из песка.

Бойцы, что стояли здесь

Насмерть когда-то,

В сердцах поколений

Жить будут века».

Капсулу и свидетельство, подписанное директором Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», передал директору музея заведующий кафедрой Самарского педагогического университета Гарник Акопов. Сам же он получил священную землю из рук руководителя автопробега Брест-Иркутск-Брест Алексея Манец, который проезжал через Самару.

Участники многокилометрового автопробега в каждом крупном городе оставляли аналогичные капсулы с Брестской землей как память о страшной трагедии, постигшей нашу страну.

После торжественной передачи капсулы перед собравшимися выступили председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал-майор Володя Саркисян и почетный председатель организации генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов. Они подчеркнули, что защитники Брестской крепости сразу показали фашистам то, как бесстрашно могут сражаться советские воины. Их героизм поразил весь мир.

В Почетном карауле при передаче священной реликвии стояли кадеты Самарской школы № 170.

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