Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.06.2021 (18:30)

Самарскому военному музею передали капсулу с землёй из Брестской крепости

В Самаре в военно-историческом музее Центрального военного округа (ЦВО) состоялась торжественная передача капсулы с землей из Брестской крепости. На свидетельстве, подтверждающем, что эта священная земля взята с мест ожесточенных боев и бессмертных подвигов, написано стихотворение:

«Здесь в камнях и ныне
Гудит канонада,
И кровь проступает
Росой из песка.

Бойцы, что стояли здесь
Насмерть когда-то,
В сердцах поколений
Жить будут века».

Капсулу и свидетельство, подписанное директором Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», передал директору музея заведующий кафедрой Самарского педагогического университета Гарник Акопов. Сам же он получил священную землю из рук руководителя автопробега Брест-Иркутск-Брест Алексея Манец, который проезжал через Самару.

Участники многокилометрового автопробега в каждом крупном городе оставляли аналогичные капсулы с Брестской землей как память о страшной трагедии, постигшей нашу страну.

После торжественной передачи капсулы перед собравшимися выступили председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал-майор Володя Саркисян и почетный председатель организации генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов. Они подчеркнули, что защитники Брестской крепости сразу показали фашистам то, как бесстрашно могут сражаться советские воины. Их героизм поразил весь мир.

В Почетном карауле при передаче священной реликвии стояли кадеты Самарской школы № 170.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Таджикистане в предгорьях хребта Каршытау прошло учение с российскими разведчиками
В Башкирии состоялась торжественная отправка более 200 призывников к местам прохождения службы
В Пензенской области с почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в Великую Отечественную войну
На полигонах ЦВО проводятся занятия по боевому слаживанию отделений, экипажей, расчетов

Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false