24.06.2021 (18:30)
Самарскому военному музею передали капсулу с землёй из Брестской крепости
В Самаре в военно-историческом музее Центрального военного округа (ЦВО) состоялась торжественная передача капсулы с землей из Брестской крепости. На свидетельстве, подтверждающем, что эта священная земля взята с мест ожесточенных боев и бессмертных подвигов, написано стихотворение:
«Здесь в камнях и ныне
Гудит канонада,
И кровь проступает
Росой из песка.
Бойцы, что стояли здесь
Насмерть когда-то,
В сердцах поколений
Жить будут века».
Капсулу и свидетельство, подписанное директором Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», передал директору музея заведующий кафедрой Самарского педагогического университета Гарник Акопов. Сам же он получил священную землю из рук руководителя автопробега Брест-Иркутск-Брест Алексея Манец, который проезжал через Самару.
Участники многокилометрового автопробега в каждом крупном городе оставляли аналогичные капсулы с Брестской землей как память о страшной трагедии, постигшей нашу страну.
После торжественной передачи капсулы перед собравшимися выступили председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал-майор Володя Саркисян и почетный председатель организации генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов. Они подчеркнули, что защитники Брестской крепости сразу показали фашистам то, как бесстрашно могут сражаться советские воины. Их героизм поразил весь мир.
В Почетном карауле при передаче священной реликвии стояли кадеты Самарской школы № 170.