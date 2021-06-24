24.06.2021 (18:15)
Морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают вождение БТР на плаву
На полигоне боевой подготовки морской пехоты Черноморского флота в Севастополе механики-водители бронетранспортёров БТР-82А из состава подразделений соединения морской пехоты флота тренируются в вождении и в управлении боевыми машинами на плаву.
Перед практическими занятиями по вождению военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию и выполнили тренировки по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники.
Непосредственно на практических занятиях механики-водители отрабатывают вождение боевых машин на плаву, преодоление водных участков различной глубины, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.
Ранее военнослужащие морской пехоты отработали вождение техники в светлое и темное время суток по различным типам дорожных покрытий, а также прошли специальные курсы вождения в экстремальных условиях.
В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 20 единиц боевой и специальной техники морской пехоты Черноморского флота.