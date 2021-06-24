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24.06.2021 (18:15)

Морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают вождение БТР на плаву

На полигоне боевой подготовки морской пехоты Черноморского флота в Севастополе механики-водители бронетранспортёров БТР-82А из состава подразделений соединения морской пехоты флота тренируются в вождении и в управлении боевыми машинами на плаву.

Перед практическими занятиями по вождению военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию и выполнили тренировки по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники.

Непосредственно на практических занятиях механики-водители отрабатывают вождение боевых машин на плаву, преодоление водных участков различной глубины, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.

Ранее военнослужащие морской пехоты отработали вождение техники в светлое и темное время суток по различным типам дорожных покрытий, а также прошли специальные курсы вождения в экстремальных условиях.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 20 единиц боевой и специальной техники морской пехоты Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Морская пехота , Южный военный округ , Специальная подготовка
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