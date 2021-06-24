24.06.2021 (18:00)

Молодое пополнение морской пехоты Черноморского флота завершает курс общевойсковой подготовки

Курсанты учебной роты отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, сформированной из военнослужащих весеннего призыва 2021 года, завершили теоретическое изучение основ военной службы и приступили к практическим занятиям в условиях общевойскового полигона.

Перед тем как принять присягу и стать настоящими морскими пехотинцами, курсанты учебных рот сдают своеобразный экзамен на право носить черный берет. В течение трех дней у молодого пополнения проходит полевой выход с практической отработкой полученных знаний.

На полигоне, оборудованном учебными местами для медицинской и инженерной подготовки, метания имитационных гранат, отработки навыков выживания в полевых условиях, курсантов учат оказывать первую медицинскую помощь, окапываться в различных условиях, добывать и обеззараживать воду, разводить костер без зажигательных принадлежностей.

В ходе обкатки танками военнослужащие отработали действия на поле боя против тяжелой техники противника. Затем личный состав учебной роты выполнил стрелковое упражнение из штатного вооружения и осуществил марш-бросок на 10 километров.

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