24.06.2021 (17:45)

В Хабаровске на форуме «Армия-2021» гости мероприятия увидят танковый вальс

В Хабаровске на площадке международного военно-технического форума «Армия-2021», который состоится в августе, танкисты учебного центра Восточного военного округа (ВВО) исполнят танковый вальс.

Фигурное вождение четырех танков пройдет в рамках динамического показа возможностей образцов военной техники под классическую музыку русских композиторов.

Помимо этого, гости мероприятия смогут посетить выставки с исторической техникой, стрелковым оружием, боевой экипировкой, современными приборами наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, современными образцами военной техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения и техники, в том числе авиационной. Среди них будут образцы техники, недавно поступившей на вооружение в воинские части ВВО.

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