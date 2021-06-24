Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.06.2021 (17:45)

В Хабаровске на форуме «Армия-2021» гости мероприятия увидят танковый вальс

В Хабаровске на площадке международного военно-технического форума «Армия-2021», который состоится в августе, танкисты учебного центра Восточного военного округа (ВВО) исполнят танковый вальс.

Фигурное вождение четырех танков пройдет в рамках динамического показа возможностей образцов военной техники под классическую музыку русских композиторов.

Помимо этого, гости мероприятия смогут посетить выставки с исторической техникой, стрелковым оружием, боевой экипировкой, современными приборами наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, современными образцами военной техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения и техники, в том числе авиационной. Среди них будут образцы техники, недавно поступившей на вооружение в воинские части ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В поселке Бабстово Еврейской автономной области пройдут мероприятия форума «Армия-2021»
Индия надеется на усиление сотрудничества и стратегического партнёрства с Россией
Скорректированные пандемией COVID-19 планы военного и военно-технического технического сотрудничества между Россией и Бангладеш будут выполнены
Международный комитет Красного Креста намерен укреплять сотрудничество с российским военным ведомством для проведения гуманитарных операций

Метки:
ВВТ , Международные выставки , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false