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24.06.2021 (17:30)

В поселке Бабстово Еврейской автономной области пройдут мероприятия форума «Армия-2021»

В конце августа текущего года в поселке Бабстово Еврейской автономной области с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) состоятся мероприятия военно-технического форума «Армия-2021». В 2021 году общая концепция форума основана на системах искусственного интеллекта.

На выставке в поселке будет показано стрелковое оружие, боевая экипировка, современные приборы наблюдения, новые образцы военной техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

В частности, гости мероприятия смогут ознакомится с такой техникой, как гаубичные артиллерийские установки «Акация», реактивные системы залпового огня «Град». Они также смогут осмотреть образцы вооружения войск радиационной, химической и биологической защиты.

Помимо статического показа вооружения на площадке форума будет представлена культурно-развлекательная программа с проведением спортивных мероприятий.

Всего в поселке Бабстово будет представлено около 30 образцов вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Международные выставки , Международная деятельность
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