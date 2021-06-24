24.06.2021 (16:40)

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин подвел итоги IX Московской конференции по международной безопасности

Около 700 делегатов из 109 государств мира приняли участие в работе IX Московской конференции по международной безопасности, в том числе 55 министров обороны, их заместителей и начальников генеральных штабов. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин, подводя итоги форуме.

«Несмотря на все ограничения, вызванные пандемией, в этом году в конференции приняли участие около 700 делегатов из 109 стран мира и шести международных организаций, включая 55 министров и их заместителей, начальников генеральных штабов, а также представители 94 иностранных неправительственных организаций», — сказал замглавы российского военного ведомства.

Александр Фомин поблагодарил всех выступивших на пленарных заседаниях, секциях и принявших участие в дискуссиях, в том числе в онлайн-формате.

«Конструктивный диалог, беспристрастная оценка происходящих в мире процессов, профессиональный анализ ситуации — это те характерные особенности, которые присущи московскому форуму уже почти 10 лет», — подчеркнул заместитель Министра обороны.

Он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции повлияла не только на тематику дискуссий, но и на формат проведения конференции: ряд спикеров выступил на форуме в режиме видео-конференц-связи либо в формате видеозаписи.

«Организаторами конференции были предприняты все необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности наших гостей, принявших очное участие в форуме», — добавил Александр Фомин, выразив надежду, что следующая конференция пойдёт в привычном очном формате.

Замглавы военного ведомства также сообщил, что все доклады делегатов, вне зависимости от формата их участия, будут размещены на сайте Минобороны России, а также опубликованы в итоговом сборнике выступлений участников форума. Традиционно сборник будет направлен всем участникам конференции.

Александр Фомин отметил, что Министерство обороны РФ при подготовке конференции получило внушительное количество (более 60) таких докладов. Это свидетельствует о востребованности Московской конференции по международной безопасности.

«На форуме руководители оборонных ведомств и военные эксперты обсудили наиболее актуальные вопросы глобальной безопасности, включая баланс сил в сфере стратегической стабильности, риски неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, угрозы в области кибербезопасности. Участниками конференции рассмотрены различные аспекты безопасности в регионах мира: Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Европе», — перечислил заместитель Министра обороны.

Он подчеркнул, что особое внимание было уделено вопросам военного и военно-технического сотрудничества, контроля над вооружениями, предотвращению инцидентов, укреплению мер доверия. Отдельная дискуссия была посвящена угрозам и вызовам в информационном и киберпространствах, которые все активнее используются военными.

Также участники конференции обсудили меры противодействия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и поделились накопленным опытом по предотвращению распространения пандемии, вакцинации личного состава, формированию коллективного иммунитета.

«Форум в качестве площадки для диалога со своей задачей справился. Дискуссии стали существенным вкладом в укрепление доверия между странами, способствовали повышению уровня международной безопасности», — отметил замглавы российского военного ведомства.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице