24.06.2021 (17:15)

Из Волгоградской области на службу в Президентский полк отправились 15 призывников

На территории сборного пункта Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде состоялась торжественная отправка призывников для прохождения военной службы в Президентском полку. 15 новобранцев были отобраны военным комиссариатом в соответствии с предъявляемыми требованиями по физической подготовке, образованию, психической устойчивости.

По прибытии в воинскую часть им предстоит выполнять задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля, участвовать в Почетных караулах и нести службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Всего из Волгоградской области планируется направить в ряды ВС РФ более 2,2 тыс. призывников.

При проведении мероприятий весеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команд. Все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

По прибытии в места службы новобранцы могут пройти вакцинацию от COVID-19. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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