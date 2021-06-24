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24.06.2021 (17:00)

В батальоне управления армейского корпуса Балтийского флота прошли контрольные занятия по боевой подготовке

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В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота проходит контрольная проверка боевой готовности объединения. Первые занятия были проведены в отдельном батальоне управления армейского корпуса.

В ходе занятий у военнослужащих от офицеров до рядовых были проверены теоретические знания и практические навыки по основным предметам боевой подготовки: тактике, огневой, вождению техники, РХБ защите, тактико-специальной, инженерной, строевой и физической подготовкам.

Специалистами радиорелейной станции Р-649л1, радиостанций Р-166 были выполнены нормативы по развертыванию станций и по выходу на связь с подразделениями. Также была проделана работа по маскировке военной техники масками перекрытия из табельного маскировочного комплекта, и были обеспечены электроснабжением элементы узла связи.

На следующей неделе комиссия под руководством командира корпуса проверит мотострелковые подразделения, дислоцированные в городе Советск Калининградской области.

Мотострелки выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдадут нормативы по тем же предметам боевой подготовки, что и военнослужащие батальона управления армейского корпуса.

Контрольные занятия пройдут на полигонах и в пунктах постоянной дислокации на территории Калининградского региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
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