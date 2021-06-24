24.06.2021 (16:45)
Экипажи авиасоединений ЮВО отразили ракетно-авиационный удар условного противника на учении в Ростовской области
Экипажи авиационных соединений Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской и Ростовской области, Ставрополья и Кубани в рамках планового летно-тактического учения совершили перелеты на оперативные аэродромы, расположенные в Ростовской области, Крыму и Краснодарском крае.
По замыслу мероприятия, условный противник предпринял попытку нанесения ракетно-авиационного удара по объектам военной инфраструктуры. Поднятые в воздух экипажи истребителей Су-30 применили по целям ракеты класса «воздух-воздух», а экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники.
Кроме того, в ходе бомбометания экипажи Су-24М отработали маневры по уклонению от истребительной авиации условного противника.
К учению был привлечен личный состав инженерно-технического и летного состава авиационных соединений ЮВО, было задействовано около 20 единиц специальной техники и авиации.