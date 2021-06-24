Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.06.2021 (16:30)

Беломорская военно-морская база Северного флота готова обеспечить проведение испытаний новых кораблей

По поручению командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева начальник штаба флота контр-адмирал Владимир Воробьёв совершил рабочую поездку на Беломорскую военно-морскую базу для проверки готовности сил объединения, а также экипажей строящихся и ремонтирующихся кораблей к проведению и обеспечению испытаний в море.

В ходе поездки контр-адмирал Владимир Воробьёв провёл совещание с руководством АО «ПО «Севмаш», где обсудил вопросы проведения заводских ходовых и государственных испытаний новых подводных лодок, спланированных к сдаче в соответствии с программой государственного оборонного заказа.

По результатам рабочей поездки начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьёв произвёл доклад командующему флотом адмиралу Александру Моисееву о готовности сил Беломорской военно-морской базы обеспечить проведения всех спланированных испытаний на Белом море в установленные сроки.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Военнослужащие ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия возложили венки и цветы к мемориалу экипажа подводной лодки Щ-323
Военные моряки в Санкт Петербурге ознакомились с материалами Президентской библиотеки о начале Великой Отечественной войны
Главнокомандующий ВМФ России поздравил Нахимовское военно-морское училище с 77-летием со дня основания
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по морской цели

Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Рабочие поездки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false