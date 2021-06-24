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24.06.2021 (16:15)

Военные инженеры ЗВО организуют полевое водообеспечение в рамках учения в Нижегородской области

Военнослужащие инженерных войск гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактического учения обеспечат добычу и очистку воды с использованием новейших технологий.

В этих целях на полигоне Мулино в Нижегородской области будут оборудованы пункты добычи и очистки воды с применением передвижных буровых установок, бурильно-ударных машин и станций комплексной очистки воды СКО-10.

Учение пройдет в начале июля под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Инженерные войска , Учения , Боевая подготовка
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