24.06.2021 (16:15)
Военные инженеры ЗВО организуют полевое водообеспечение в рамках учения в Нижегородской области
Военнослужащие инженерных войск гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактического учения обеспечат добычу и очистку воды с использованием новейших технологий.
В этих целях на полигоне Мулино в Нижегородской области будут оборудованы пункты добычи и очистки воды с применением передвижных буровых установок, бурильно-ударных машин и станций комплексной очистки воды СКО-10.
Учение пройдет в начале июля под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.
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