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24.06.2021 (16:00)

Более 50 танков вышли на огневой рубеж, чтобы поразить бронетехнику и живую силу условного противника

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили танковые стрельбы.

Более 50 танков Т-72Б3 вышли на огневой рубеж для поражения бронетехники и живой силы условного противника. Военнослужащие вели огонь из гладкоствольных 125-мм орудий по мишеням, имитирующим бронетехнику, и поразили 84% целей, расстояния до которых варьировались от 1200 до 1800 м. Пулеметчики стреляли по мишеням, имитирующим расчет гранатометчиков. Особенностью стрельб стал повышенный темп огня.

В огневой подготовке приняло участие более 200 военнослужащих и было задействовано свыше 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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