24.06.2021 (15:45)

Подразделение химзащиты танковой армии ЗВО провело обработку более 1,5 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры

В регионах дислокации соединений и воинских частей танковой армии Западного военного округа (ЗВО) подразделениями радиационной, химической и биологической защиты была проведена специальная обработка более 1,5 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки в течение последней недели составила около 300 тыс. кв. м.

К мероприятиям специальной обработки привлекается более 20 единиц специальной военной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14, АРС-14КМ.

Подразделения РХБ защиты танковой армии ЗВО провели обеззараживание церквей, полковых храмов, мест проведения праздничных мероприятий. Также на территории 5 регионов России была осуществлена спецобработка подъездов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

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