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24.06.2021 (15:30)

В Таджикистане в предгорьях хребта Каршытау прошло учение с российскими разведчиками

На учении, завершившемся в предгорьях хребта Каршытау, разведчики российской военной базы в Таджикистане отработали уничтожение бандгруппы. По замыслу учебного мероприятия воздушная разведка зафиксировала колонну автомобилей с оружием, которая двигалась по горному серпантину.

Для организации засад и налетов на маршруте движения условного противника вертолетами армейской авиации в горы была переброшена разведгруппа. Применяя гранатометы и снайперские винтовки, разведчики подбили головную и замыкающую машины, передали координаты для наведения огня артиллерии. После чего переместились на точку сбора для последующей эвакуации.

Особое внимание было уделено практической отработке засад и налетов в горах, способов по преодолению горных рек и ущелий, транспортировки вооружения и других грузов, оказания помощи пострадавшим.

Розыгрыш эпизода состоялся в ходе лагерного сбора разведывательных подразделений военной базы. Было задействовано более 300 военнослужащих, свыше 50 единиц техники, в том числе транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Учения , Таджикистан , Разведывательные подразделения , Боевая подготовка
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