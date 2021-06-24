24.06.2021 (14:00)

В Башкирии состоялась торжественная отправка более 200 призывников к местам прохождения службы

В Башкирии состоялась торжественная отправка более 200 призывников к местам прохождения военной службы. Они будут служить в частях Восточного военного округа и в Военно-Морском Флоте России.

В мероприятии приняли участие заместитель военного комиссара республики полковник Рамиль Хайрутдинов и ветераны военной службы.

«Всегда молодые люди из Башкирии отличались высоким профессионализмом, добросовестностью и хорошей службой. Желаю вам за этот год освоить технику, вооружение и вернуться в свой родной район, в свою родную республику крепкими и возмужавшими, чтобы дальше трудиться на благо своей Родины», — пожелал полковник Рамиль Хайрутдинов.

Затем перед призывниками с показательным выступлением выступил 41-кратный чемпион мира по боевым искусствам Виль Габдуллин. Завершилось мероприятие концертом и выступлением артистов Башкирии.

Всех новобранцев обеспечили повседневной формой одежды по цвету, соответствующей роду войск. Они получил электронные карты с персональными данными, которые содержат биометрические и медицинские данные, показатели профессионального тестирования, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице