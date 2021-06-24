24.06.2021 (13:45)

В Пензенской области с почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в Великую Отечественную войну

В Башмаковском районе Пензенской области с почестями перезахоронили останки бойца 22-го механизированного корпуса – Коршунова Александра Николаевича. Церемония перезахоронения останков красноармейца прошла на кладбище села Поминаевка с отданием воинских почестей и оружейным салютом.

Во время Великой Отечественной войны Коршунов Александр Николаевич бил немецко-фашистских захватчиков на Украине. По информации о безвозвратных потерях 22-го механизированного корпуса он числится пропавшим без вести после боя в Малининском районе Житомирской области Украинской ССР в 1941 году. Останки были обнаружены поисковиками Сердобской поисковой группы «Азимут 58» на Украине и возвращены на родину.

В траурной церемонии приняли участие представитети Пензенской области и военного комиссариата региона, военнослужащие Пензенского филиала военной академии МТО, родственники фронтовика, юнармейцы и жители села.

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