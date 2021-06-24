24.06.2021 (13:30)
В Оренбургской области от COVID-19 вакцинировалось более 2 тыс. призывников 2021 года
В Оренбургской области в соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО) от коронавирусной инфекции вакцинировалось более 2 тыс. призывников 2021 года.
Перед процедурой специалисты медицинской службы проводили информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводилась только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также подписания им согласия на введение компонентов препарата.
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