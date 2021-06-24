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24.06.2021 (13:15)

На полигонах ЦВО проводятся занятия по боевому слаживанию отделений, экипажей, расчетов

В Центральном военном округе (ЦВО) проводятся занятия по боевому слаживанию отделений, экипажей и расчетов. В полевых условиях с прибывшим молодым пополнением после занятий по одиночной подготовке начались комплексные мероприятия по подготовке отделений, расчетов и экипажей. Первичные воинские коллективы научатся совместно действовать в учебно-боевой обстановке и сообща решать сложные задачи.

Занятия проводятся на всех полигонах округа на фоне динамично меняющейся тактической обстановки, требующей от младших командиров умения и навыков в управлении огнём подчинённых, а от личного состава – выполнения тактических и огневых задач в различных условиях боя. Финалом боевого слаживания станут стрельбы отделений, стрельбы штатным снарядом артиллерийских расчетов и экипажей танков.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Полигон , Специальная подготовка
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