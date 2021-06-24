24.06.2021 (13:00)
Под Челябинском в учении разведки и артиллерии задействованы более 500 военнослужащих
В Челябинской области в совместном учении разведывательных и артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) были задействованы более 500 военнослужащих.
Практические действия проводятся на Чебаркульском полигоне. Особое внимание уделяется взаимодействию разведчиков и расчетов самоходных и буксируемых артиллерийских систем «Акация» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град» в составе разведывательно-огневых комплексов.
С помощью беспилотников «Орлан-10» и комплексов «Стрелец» военнослужащие выполняют поиск огневых позиций условного противника, передают их координаты и корректируют огонь артиллерии в режиме реального времени. Расчёты реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц наносят удар на удалении до 20 км по скоплениям бронетехники противника, его командным пунктам и тыловым подразделениям.
Также в ходе учения пройдут тренировки по управлению огнем, маскировке и созданию ложных позиций; будут отработаны противоогневой манёвр и контрбатарейная борьба.