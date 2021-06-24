24.06.2021 (12:45)

Впервые для полной специальной обработки комплекса «Тополь» применили универсальную тепловую машину УТМ-80М

В Тверской области в ходе тактических занятий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подразделения обеспечения впервые для того, чтобы провести полную специальную обработку подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь», применили новейшую спецтехнику войск РХБ защиты – универсальную тепловую машину УТМ-80М.

При совершении марша на полевые позиции подразделения ПГРК «Тополь» получили вводную, предусматривающую применение химического оружия. По замыслу учения на дальних подступах к полевым позициям диверсанты использовали боеприпасы с отравляющими веществами. Преодолев зараженный участок, подразделения РХБ защиты развернули посты специальной обработки и с помощью УТМ-80М в кратчайшие сроки обработали автономные пусковые установки и другую технику обеспечения. Всего обработку прошло около 100 единиц техники.

Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Эта машина позволяет проводить полную специальную обработку до десяти единиц крупногабаритной военной техники в час.

Ранее в Бологовское ракетное соединение начали поступать первые образцы специальной техники войск РХБ защиты, которые позволяют полностью решать весь комплекс задач от проведения разведки до полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, включая автономные пусковые установки.

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