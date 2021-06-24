24.06.2021 (15:10)

Индия надеется на усиление сотрудничества и стратегического партнёрства с Россией

Индия надеется на усиление сотрудничества и стратегического партнёрства с Россией в будущем. Об этом сообщил первый замминистра обороны Республики Индия Аджай Кумар по итогам встречи с заместителем главы российского военного ведомства генерал-полковником Александром Фоминым на полях IX Московской конференции по международной безопасности.

«Я подчеркнул длительные стратегические взаимоотношения между Индией и Россией, и мы надеемся на продолжение и усиление этих взаимоотношений в грядущие годы», — сказал Аджай Кумар.

По его словам, на конференции он поделился опытом борьбы с пандемией, который есть у Вооружённых сил Индии, и «той индустриальной и инновационной экосистемой, которую Индия создала для борьбы с пандемией и которая без раздумий предоставлялась большому количеству стран по всему миру».

В ходе двусторонней встречи Александр Фомин и Аджай Кумар обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.

Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке в духе особо привилегированного стратегического партнёрства.

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