24.06.2021 (14:50)

Скорректированные пандемией COVID-19 планы военного и военно-технического технического сотрудничества между Россией и Бангладеш будут выполнены

Скорректированные пандемией COVID-19 планы военного и военно-технического технического сотрудничества между Москвой и Даккой будут выполнены, заявил заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече со старшим секретарём Министерства обороны Бангладеш Абу Хена Мостофа Камалем

«К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в ряд мероприятий, тем не менее, уверен, что мы все наши планы выполним по линии военного, военно-технического сотрудничества и наверстаем упущенное», — сказал Александр Фомин в рамках работы IX Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь, Абу Хена Мостофа Камаль отметил, что Бангладеш очень благодарен России за помощь.

«Мы никогда не забудем помощь, которая поступила нам от Российской Федерации, российского государства в ходе нашего противостояния за освобождение», — сказал старший секретарь Министерства обороны Бангладеш.

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